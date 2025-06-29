شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر يتصدر التريند بعد انفعاله على المصورين وتغيير اسم حسابه على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم جاستن بيبر التريندات مؤخرًا بعدما تفاجأ جمهوره بتغيير اسم حسابه الرسمي على إنستجرام من @justinbieber إلى @lilbieber دون أي تفسير، مثيرًا موجة واسعة من التساؤلات حول السبب حول الأمر، خاصة أن الأمر تبعه نشره 12 منشورًا متتاليًا في يوم واحد فقط، ركز فيها على حياته العائلية وعلاقته بابنه جاك.

البداية من نشر جاستن بيبر صورًا ظهر في إحداها ابنه داخل صندوق مليء بكرات ملونة بينما يحتضنه جاستن، ثم بوست آخر عبر فيه عن الصدمة النفسية والغضب والهوية، وكتب: "سر الحياة هو الغفران"، وهو ما جعل معجبيه يربطوا بين التغير في حياته على السوشيال ميديا لانفعاله في وقت سابق على المصورين حينما أكد انزعاجه من تدخل الإعلام في حياته الخاصة.

الشهر الحالي أيضًا شهد تجاهل عارضة الأزياء هايلي بيبر، أي شيء عن زوجها المغني العالمي جاستن بيبر، في عيد الأب الأول له، وذلك بعد أسابيع فقط من صفعته القاسية لها والتي قال فيها "عيد الأم أمر سيئ للغاية"، حسبما نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

عارضة الأزياء الشهيرة، البالغة من العمر 28 عامًا، كانت نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء احتفالات عيد الأب، لكنها لم تشارك بنشر تكريم مخصص لزوجها على الرغم من أنهما رحبا بطفلهما الأول معًا العام الماضي، حيث استقبل الزوجان، اللذان تزوجا منذ ما يقرب من سبع سنوات، ابنهما جاك بلوز بيبر، في الصيف الماضي، واحتفلا بهذه المناسبة باعتبارهما والدين لأول مرة.