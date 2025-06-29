شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة هشام إسماعيل وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا والدة الفنان هشام إسماعيل، وأعلن الفنان حمزة العيلي تفاصيل الجنازة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قائلاً: "لله الدوام توفيت والدة أخي وصديقي الفنان هشام إسماعيل رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، صلاة الجنازة في السيدة نفيسة عصرًا".

وسبق أن حل هشام إسماعيل ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، حيث كشف عن العديد من أسرار حياته، مؤكدًا أنه لا يحب أن يُوصف فقط بالفنان الكوميدي لأنه يقدم جميع ألوان الفن، ويفضل كلمة "مشخصاتي".

وأشار إلى محاولاته للخروج من الأدوار الكوميدية بالأدوار التراجيدية، وأشاد بالفنان أحمد مكي، مؤكدًا أن شخصية "فزاع" كان لها فضل كبير عليه، كما أشار إلى تدخله في سيناريو مسلسل "الكبير أوي" وإضافة بعض اللمسات في تفاصيل العمل.