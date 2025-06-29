شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 3 ملوك أشقاء في مسلسل مملكة الحرير وانطلاق عرضه الليلة على on والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الأحد الحلقة الأولى من مسلسل الفانتازيا التشويقي مملكة الحرير بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز على شاشة قناة on، وأوضح البرومو أن هناك 3 ملوك في الأرض التي تركها الأب لأبنائه وهم الملكة جليلة – أسماء أبو اليزيد مع الشقيقين أحمد غزى وكريم محمود عبد العزيز، ويدور بينهم عدد من الأزمات ولمشاكل.



مملكة الحرير

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.

وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي.



