شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البيجرمي يعقد قرانه على عازفة القانون الدكتورة آية حلمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان حسام البيجرمي بعقد قرانه على الدكتورة آية حلمي عازفة القانون في حفل عائلي وذلك بالتزامن مع احتفاله بنجاح أغنيته الجديدة نويت، وهي من كلمات محمد الشناوي وألحان حسام البيجرمي وتوزيع كريم أسامة.

وتقول كلماتها



مهما ساءوا الظن فيا مش هبرر

ومش هَحَمِّل نفسي تاني فوق طاقتها

ومش هرد عشان كلام الناس مُكَرَّر

وحياتي باللي هيِرضي قلبي هعيش بقيتها

ارتاح وانسي الزعل علشان اعيش

مرضيش ناس م الاساس مبيرضونيش

وليه اتعب واداري ومشتكيش

وليه اكتم ف قلبي وادوس عليه

هفوق وأبدأ حياتي من جديد

واغيب عن ناس أذوني واروح بعيد

ومين ف أذايا يعني المستفيد

ومين يرضالي باللي انا كنت فيه

الفنان الموزع والملحن الموسيقى حسام البيجرمى تعاون مع كبار نجوم الطرب فى الوطن العربى، حيث قدم أغنية "حضن الغريب" لتامر حسنى، ثم تلاها العديد من الأغانى التى وزعها لتامر منها نور عينى وكل مرة وأحلى حاجة فيكى وغيرها.

ثم انتقل إلى محطة أخرى فى حياته وهى التعاون مع المطرب صابر الرباعى، والذى أكد أنه فخور بهذا التعاون الذى أضاف إليه الكثير، وتعاون مع المطرب الكبير عبد المجيد عبد الله وحمادة هلال وسامو زين وغيرهما من المطربين.



حسام البيجرمي



حسام البيجرمي



حسام البيجرمي