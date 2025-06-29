شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون: فيلم Tower of Terror تحدٍ صعب لكن سننجح والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، عن التحديات التي تواجهها في مشروع فيلمها القادم Tower of Terror والذي تستند فكرته إلى لعبة ديزني الشهيرة، حيث أكدت أن العمل على تطوير القصة ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض.

وفي حديثها لموقع EW، قالت سكارليت: "إنه تحدٍ صعب.. أصعب مما تتخيلون.. اللعبة نفسها فيها بعض الأساطير، لكنها في الحقيقة سطحية إلى حد ما"، وأضافت بطلة Black Widow: "ليس هناك الكثير لنتعمق فيه، وهذا جزء من غموض اللعبة، لكن رغم هذا، المشروع ممتع لأنه مفتوح على كل الاحتمالات"، وتابعت: "المشروع في بداياته، لكنه يأخذ شكل واضح حاليًا، وسننجح في كسر هذا التحدي".

تدور أحداث Tower of Terror في نفس عالم مسلسل "Twilight Zone" الشهير، حيث يتم نقل خمسة أشخاص إلى بُعد آخر بعد دخولهم مصعد في فندق "هوليوود تاور"، وتُعد اللعبة واحدة من أشهر معالم ديزني الترفيهية.

جدير بالذكر أن هذا ليس أول عمل مستوحى من اللعبة، فقد سبق إنتاج فيلم تلفزيوني عام 1997 من بطولة ستيفن غوتنبرغ وكيرستن دانست، وتم تصويره في ديزني وورلد.

وعلى جانب آخر، كانت سكارليت جوهانسون، كشفت – في وقت سابق - أن فيلم jurassic world Rebirth هو الفيلم الأكثر رعباً في تاريخ السلسلة، وخلال مقابلة مع E! News، ناقشت بصراحة ما يمكن أن يتوقعه المعجبون من فيلم الخيال العلمي.

وأضافت سكارليت، أنها تحدثتُ مع بعض مُحبي جوراسيك، وقالوا إن هذا هو الأكثر رعبًا، لكنها أكدت انها ستسمح لابنتها بمشاهدته ،و لدى جوهانسون ابنة تبلغ من العمر 10 سنوات، روز، من زوجها السابق رومان دورياك، وابن، كوزمو، من زوجها الحالي كولين جوست.

وأضافت سكارليت "اتصور أن المسلسل لا يزال مناسبًا للعائلة"، ، قائلة: "عندما شاهدت فيلم Jurassic Park الأول، كنت في العاشرة من عمري في سينما ، وجزء من الانطباع الذي تركه عليّ كان المشاهد المخيفة والمضحكة، ولكن الرعب بالتأكيد".

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا: "هذا جزء من روعة فيلم جوراسيك. إنه مثير من جميع النواحي: بصريًا وعاطفيًا"، وتشارك سكارليت جوهانسون، في بطولة الجزء السابع من الفيلم إلى جانب ماهرشالا علي، وجوناثان بيلي، وروبرت فريند، ولونا بليز.

وأعربت سكارليت جوهانسون عن امتنانها لكونها جزءًا من فريق التمثيل، واختتمت حديثها: "من أفضل جوانب صناعة الأفلام هي العائلة التي تُكوّنها أثناء التصوير. لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتدرب على هذا الفيلم، لذا كان من المهم أن نحظى بفرصة قضاء أكبر قدر ممكن من الوقت في القيام بأشياء ممتعة"، ومن المقرر إطلاق فيلم Jurassic World Rebirth في 6 يوليو 2025.