شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه توقف عرض "Cowboy Carter" في هيوستن بعد حادث مفزع على المسرح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

اضطرت النجمة العالمية بيونسيه، لإيقاف عرضها الغنائي في مدينة هيوستن بولاية تكساس، أثناء أدائها أغنية "16 Carriages"، ضمن جولة Cowboy Carter، بعد أن واجهت موقفًا خطيرًا أثناء تواجدها داخل سيارة طائرة معلقة في الهواء.

خلال العرض، بدأت السيارة التي كانت معلقة بواسطة حبال خاصة في الميل بشكل ملحوظ، ما أثار ذهول الحضور الذين سارعوا إلى تصوير اللحظة بهواتفهم، وظهرت بيونسيه وهي تميل بشكل واضح قبل أن تطلب من الطاقم التوقف، قائلة بلهجة حازمة: "توقفوا.. توقفوا، توقفوا، توقفوا".



بيونسيه بحفل غنائي في هيوستن



بيونسيه تتعرض لموقف خطير أثناء عرض بحفلها في هيوستن

وبالفعل، تم إنزال السيارة الطائرة بأمان إلى خشبة المسرح، لتُظهر بيونسيه احترافيتها المعتادة وتواصل العرض، كما عبّرت للجمهور عن امتنانها: "أحب أن أشكركم لأنكم تحبوني، أنا أعرف إذا سقطت ستساندونني".

وبعد انتهاء العرض، حرصت بيونسيه على التعبير عن حبها لمدينتها الأم، فنشرت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، وعلّقت عليها بكلمات مؤثرة: "أحبك يا هيوستن".

الواقعة سلطت الضوء على المخاطر التي قد ترافق العروض الضخمة، وأكدت مجددًا على احترافية بيونسيه وقدرتها على التعامل مع المواقف الحرجة دون أن تفقد توازنها الفني أو حضورها المسرحي.



بيونسيه تبهر جمهورها