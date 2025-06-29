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ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية بيونسيه جمهورها خلال أحد عروض جولتها العالمية "Cowboy Carter"، بعرض جوي مدهش، كادت خلاله أن تتعرض لموقف خطير على المسرح.
في الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل، ظهرت بيونسيه وهي تقف داخل منصة على شكل سيارة طائرة ترتفع فوق الجمهور، لكنها مالت فجأة بشكل خطير أثناء تحليقها في الهواء، مما أثار الذعر بين المعجبين، حيث بدا أنها قد تنزلق أو تفقد توازنها.
ورغم الموقف المقلق، حافظت بيونسيه على هدوئها وثباتها، وتمسّكت بالمقبض المثبّت داخل المنصة، واستمرت في العرض دون أن تُظهر أي علامات خوف، ما أشاد به كثيرون على أنه احتراف استثنائي ورباطة جأش نادرة.
الحادث وقع خلال فقرة أدّتها على منصة متحركة فوق الجمهور، ضمن تصميمات العرض المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا والمؤثرات البصرية، وهو ما تحرص عليه بيونسيه دائمًا في جولاتها الكبرى.
ويبدو أن جولة "Cowboy Carter" ستظل محط أنظار ليس فقط بسبب الأداء الفني والموسيقي، بل أيضاً بفضل مشاهدها الجريئة والمبهرة بصريًا.
كانت هذه تفاصيل خبر ثوانٍ من الرعب في الهواء ... جمهور بيونسيه يعيش لحظة لا تُنسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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