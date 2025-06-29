مايا دياب تغني "حرمت أحبك" وتشعل الأجواء في تركيا

ميرنا وليد - بيروت - أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب حفلاً فنياً ضخماً في مدينة هاتاي التركية، مساء السبت، وسط حضور جماهيري كثيف واحتفاء لافت من محبّيها من الجاليات العربية والتركية، في واحدة من أكثر ليالي الصيف حيوية وتألقًا.



الحفل الذي نفدت تذاكره بالكامل قبل أيام من موعده، شهد تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، خصوصًا عندما قدّمت دياب أغنيتها الجديدة "حرمت أحبك" للمرة الأولى على المسرح، بعد أيام قليلة من إصدارها رسميًا عبر المنصات الرقمية.

وقدّمت مايا خلال الحفل مجموعة من أنجح أغنياتها التي شكّلت محطات بارزة في مسيرتها، من بينها: "نيالي فيك"، و"كده برضه"، و"يا نيالي"، بالإضافة إلى أغنية "ميل يا غزيل" التي أدّتها بأسلوب خاص، ما أضفى على السهرة طابعًا طربيًا عصريًا.

إطلالة مايا المسرحية جاءت لافتة كعادتها، حيث جمعت بين الأناقة والجرأة، وسط عرض بصري متناغم مع موسيقى الحفل.