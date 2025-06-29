"صوت الأردن" يفتتح جرش 2025 ... عمر العبداللات يُشعل المسرح للمرة الـ 15

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون عن اختيار الفنان عمر العبداللات، المعروف بـ"صوت الأردن"، ليكون نجم حفل الافتتاح الرسمي للدورة التاسعة والثلاثين من المهرجان، والمقرر إقامته يوم الأربعاء 23 يوليو/تموز 2025، تحت شعار "هنا الأردن.

. ومجده مستمر".

ويأتي اختيار العبداللات لافتتاح هذا الحدث الثقافي الأبرز في المملكة، تقديراً لمسيرته الفنية الثرية، ولدوره الريادي في النهوض بالأغنية الأردنية وإيصالها إلى الساحة العربية، حيث يُعد من أبرز الأسماء التي حملت على عاتقها مهمة التعريف بالهوية الموسيقية الأردنية وتطويرها وتقديمها في أبهى صورها.

ويُعد حفل الافتتاح تقليدًا سنويًا يمثل وجه المهرجان وهويته الفنية، ويعكس مستوى وقيمة البرنامج الذي يمتد على مدار أيامه، فيما يسجّل العبداللات بمشاركته هذا العام الظهور الخامس عشر له على مسرح جرش، ليصبح بذلك الأكثر حضورًا ومشاركةً بين نجوم الغناء العربي الذين وقفوا على خشبة المهرجان منذ انطلاقته.

وعبّر العبداللات عن سعادته بتجدد لقائه مع جمهور مهرجان جرش، واعدًا بـ"ليلة استثنائية تليق بالجمهور الأردني وضيوف المملكة من مختلف أنحاء الوطن العربي"، مشيرًا إلى أنه سيقدّم في الحفل مجموعة من أشهر أغنياته إلى جانب مفاجآت فنية خاصة بهذه المناسبة.

من جهته، كشف المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي أن الدورة الحالية ستشهد مشاركة مجموعة من أبرز نجوم الطرب العربي، من بينهم: ناصيف زيتون، أحلام، ميادة الحناوي، نور مهنا، ملحم زين، جوزيف عطية، خالد عبدالرحمن، محمد حماقي، وأصالة نصري، ضمن برنامج غني بالفعاليات الفنية والثقافية التي تمتد على مدار أيام المهرجان في مدينة جرش الأثرية.