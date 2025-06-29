نجم عالمي يخضع لـ جلسة مكياج ... ويضع طلاء أظافر في بث مباشر

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي دوين "ذا روك" جونسون متابعيه لحظات طريفة من صباحه العائلي، حيث سمح لابنتيه بإقامة "حفلة مكياج" على وجهه.

وقال ذا روك في منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنه استسلم لطلب طفلتيه الصغيرتين الساعة 8:57 صباحاً، ليبدأ عرض المكياج بعد دقيقتين فقط، وأضاف أنهما دخلتا في خلاف حول نوع المكياج الذي ستضعانه، لتقوما بتقسيم وجهه إلى نصفين، وكل واحدة تقوم بتزيين "جانبها".

ومع حلول الساعة 10:17 صباحاً، وجد ذا روك نفسه عالقاً في الحمام وهو يحاول إزالة المكياج، دون نجاح يُذكر، وبعدها بساعة، دخل اجتماعاً عبر الزوم ليدرك فجأة أنه ما زال يضع طلاء الأظافر.

وختم قائلاً:"لكن في النهاية، حين يحين وقت احتضانهما وتقبيلهما قبل النوم، تدرك بسرعة أنهما صغيرتان لفترة قصيرة فقط، وأنك ستفعل أي شيء لرؤيتهما تضحكان".



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