شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تروج لفيلم الجواهرجى مع محمد هنيدى قبل طرحه فى السينمات 30 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة منى زكى لعرض فيلمها الجديد الجواهرجى مع النجم محمد هنيدى، والمقرر عرضه في السينمات يوم 30 يوليو المقبل، من إخراج إسلام خيرى، حيث نشرت ستورى عبر حسابها الشخصى على انستجرام للترويج للفيلم قبل طرحه.

ويعيد فيلم "الجواهرجي" محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

فيلم "الجواهرجى" من بطولة محمد هنيدى ومنى زكى، ولبلبة، وأحمد صلاح السعدنى وتارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.