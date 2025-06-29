شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير فيلم ابن مين فيهم لـ ليلى علوى وبيومي فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تصوير فيلم "ابن مين فيهم"، في أول تعاون سينمائي يجمع المخرج هشام فتحي بالنجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد عدد من الأعمال المميزة التي جمعت بين النجمين في السابق.

الفيلم من بطولة النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد ويشارك فيه من جيل الشباب أحمد عصام السيد ونخبة من النجوم سيتم الإعلان عنهم قريبًا، إخراج هشام فتحي وتأليف لؤي السيد، إنتاج ڤوكس ستوديوز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حتى يصطدم بالمحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، التي تدخل حياته بشكل مفاجئ وتضعه في سلسلة من المواقف المعقدة والمليئة بالمفارقات الكوميدية في رحلة للبحث عن ابنه وينشأ بين الشخصيتين صراع طريف يكشف عن جوانب مختلفة في حياة "رشدي"، ويطرح تساؤلات حول العلاقات والمسئولية.



بيومى فؤاد



ليلى علوى وبيومى فؤاد وأحمد عصام