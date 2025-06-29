ليلى أحمد زاهر تدعم شقيقتها في أولى تجاربها الإخراجية شنطة سفر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 04:23 مساءً - حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر على دعم شقيقتها الفنانة ملك زاهر في أولى تجاربها الإخراجية.

ملك زاهر تتلقى الدعم من أسرتها

نشرت ليلى عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام صورة البوستر الخاص بالفيلم وكتبت تعليق قالت فيه: "شنطة سفر، رحلة مشاعر، فيلم تخرجنا القصير "شنطة سفر" الذي كتبته وأخرجته بشغف أختي ملك أحمد زاهر. هذا العمل مميز جدًا بالنسبة لنا، انتظروا شنطة سفر".

ليلى زاهر تدعم شقيقتها الصورة ستوري من حسابها الرسمي على إنستغرام



هذا وقد تفاعل الجمهور مع هذا المنشور، وأبدوا حماسهم لمتابعة هذا العمل خاصةً وأن ملك تتمتع بموهبة فنية مختلفة ومميزة ومن المؤكد أن تجربتها الإخراجية ستكون مختلفة ولها طابع ورؤية مختلفة.

من جهةٍ أخرى، دعمتها والدتها، ونشرت صورة البوستر وقالت: "ماشاءالله تبارك الرحمن، الف مبروك يا مخرجه يا شاطره اوي، شهادتي فيكي مجروحه بس ان شاء اللّٰه دي هتكون مفاجاة جديده عنك للناس، ملك مخرجه شاطره جدا جدا وعقبال ما اشوفك بتخرجي لأكبر النجوم وأهم الأعمال".

هدى زاهر تدعم ابنتها الصورة من ستوري من حسابها الرسمي على إنستغرام



الجدير بالذكر أن ملك زاهر مرت بوعكة صحية خلال الفترة الماضية، واضطرت للتواجد في المستشفى حتى تتجاوز أزمتها الصحية، وخلال هذه الفترة أجرت العديد من الفحوصات الطبية للتعرف على سبب هذه الأزمة.

سيد الناس آخر أعمالها

يُشار إلى أن ملك زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي قام ببطولته كل من عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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