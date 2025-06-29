مسلسل مملكة الحرير: الحياة لا تتسع للطيبين حيث تسكن الشياطين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 04:23 مساءً - في عالم مليء بالشرور، لا مكان فيه للعدالة والضمير والأخلاق، ولا مكان للحب أو القانون، حيث ينتشر الفساد والقتل، وسط استباحة الدماء والمحرمات، واستعراض القوة والهيمنة، لأجل الوصول إلى كرسي العرش أو التقرب من الملك وجنوده.. هنا تسكن الشياطين.. داخل قلب "مملكة الحرير".

جرعة من الإثارة والتشويق والغموض

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تجربة غير محددة الزمان والمكان

لعنة قابيل وهابيل تنتقل إلى "مملكة الحرير"

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عالم يخلو من العواطف والمشاعر الإنسانية

مع انطلاقة الحلقة الأولى من مسلسل "مملكة الحرير"، تتصاعد جرعة الإثارة والتشويق والغموض، حيث يروي "الحكيم عمر" الذي يُجسد دوره الفنان حسن العدل، بصوته في الخلفية، قصة "قابيل" وقتله لشقيقه "هابيل" التي تُعد أول جريمة في تاريخ البشرية، لتنزل اللعنة من جيل لآخر، حتى أصابت أهالي المملكة، حيث تُسفك الدماء، وتنتشر جرائم القتل، والمحرمات في كل مكان، فلا وجود للخير تمامًا.المسلسل الذي كتبه وأخرجه بيتر ميمي، أحداثه تنطلق في زمنٍ غير محدد، ومكانٍ غير معلوم أبعاده، وربما جاء ذلك عمدًا، حتى لا يكون هناك مجالً للتفسير والتأويل ورصد ملاحظات، إذ يكون هناك مرونة نوعًا ما، وتفاعل كبير من الجمهور أيًّا كانت رؤيته وثقافته، لاسيما وأن الأحداث تدور في إطار من الفانتازيا، وهو الإطار الذي سبق وقدمه "بيتر" مع البطل ذاته كريم محمود عبد العزيز في فيلم "موسى" إنتاج عام 2021، فضلًا عن تميز أعماله بضخامة الإنتاج، وتصويره في مواقع مختلفة، بعضها خارج حدود البلاد، مثل "الحشاشين" مع كريم عبد العزيز، عام 2024.حادثة قتل "قابيل" لـ"هابيل"، لعنة تشعبت في باطن أرض المملكة، فيسعى الأخ لقتل أخيه طمعًا في الحكم، وتُصبح المبارزة بالسيف أحد أبرز المهارات هناك، بجانب صفات المكر والدهاء وادعاء المحبة والفضيلة، حيث قدم بيتر ميمي بيئة خصبة للاوعي، حيث تُقطع رقبة أي فتاة تُفشي سر ابن الملك، ويصبح القتل هو الطريقة الأسهل والأبسط لأي شخص من المارة يرفع وجهه في وجه ابنة الملك أثناء مرورها.نجح بيتر ميمي، في تقديم عالم خاص بقوى الشر، خالٍ من العواطف والمشاعر الإنسانية، حيث حياة لا تتسع للطيين، وذلك من خلال الملامح الواضحة للشخصيات مع أحداث الحلقة الأولى، وسط إيقاع سريع، بما يضع المشاهد في قلب الحدث، مع أداء متميز من نجوم العمل، فضلًا عن الموسيقى التصويرية لساري هاني.

ويُجدد المخرج تعاونه مع الثلاثي مدير التصوير حسين عسر، مهندس الديكور أحمد فايز، والمونتر أحمد حمدي، بعد سلسلة طويلة من التعاون بين السينما والتلفزيون، لعل أبرزها مسلسل "الاختيار"، و"كلبش" و"المشروع X".

مسلسل "مملكة الحرير"

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يُذكر أن مسلسل "" مكون من 10 حلقات، ويُعرض عبر قناة ON ومنصة "يانغو بلاي" من الأحد إلى الخميس، وهو تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر"، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.

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