وفاة الممثلة الهندية شيفالي جاريوالا في عمر الـ 42 عاماً.. والشرطة تحقق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 04:23 مساءً - حالة من الحزن والصدمة تخيم على الوسط الفني الهندي بعد أن أكدت الشرطة الهندية وفاة الممثلة وعارضة الأزياء شيفالي جاريوالا عن عمرٍ ناهز الـ 42 عاماً، بشكل مفاجئ، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق من الشرطة في وفاتها.

ملابسات وفاة شيفالي جاريوالا

أكدت شرطة مومباي وفاة جاريوالا في 27 يونيو للعديد من وسائل الإعلام المحلية، وأفادت الشرطة أن زوج جاريوالا- باراج تياجي الذي تزوجته عام 2015- هو من نقلها من منزلها في أنديري إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاتها، وظل أفراد عائلتها بجانبها في المستشفى طوال الليل، وفقًا لوكالة "ANI". وأضافت الشرطة أن تشريح الجثة تم في مستشفى كوبر، حيث لم يتضح سبب الوفاة بعد. ومع ذلك، أفادت عدة وسائل إعلام بأن الوفاة قد تكون بسبب سكتة قلبية قد تكون السبب.

وبانتهاء اجراءات تشريح الجثة، تم إصدار الموافقة بتسليمها لأهلها لتشيع جثمانها لمثواه الأخير، في مراسم حضرها عدد من مشاهير السينما والتلفزيون، حيث أدى زوجها باراج تياجي مراسم الدفن وهو متأثر حيث كان يبكي بشدة. وتجمع أفراد عائلتها وأصدقاؤها المقربون ونجوم التلفزيون لتقديم واجب العزاء في منزلها في أنديري.

وفي وقتٍ سابق، نشر زوج شيفالي السابق، المغني هارميت سينغ، عضو فرقة "ميت بروس"، منشورًا مؤثرًا على إنستغرام، مُعربًا عن حزنه لوفاتها، كما أعرب عن أسفه لعدم تمكنه من حضور جنازتها، نظرًا لتواجده حاليًا في أوروبا.

نبذة عن شيفالي جاريوالا

ولدت شيفالي جاريوالا في 15 ديسمبر عام 1982، في أحمداباد بالهند. حققت شهرة واسعة بين عشية وضحاها عام 2002 بعد فيديو كليب أغنيتها الناجحة "كانتا لاغا" Kaanta Laga، وكانت حينها لم تكن أكملت عامها الـ 19. بعد الأغنية الناجحة لم تعمل كثيراً بسبب معاناتها من الصرع. وعلى مدى العقدين التاليين، لم تشارك إلا في فيلمين وعدد قليل من البرامج التلفزيونية، أبرزها Big Boss 13 عام 2020، وفي برنامج "ناتش باليي" الذي شاركت إلى جانب زوجها الممثل باراج تياجي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".