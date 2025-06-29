لقطات من العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 04:23 مساءً - احتفل نجوم وصناع مسلسل "مملكة الحرير" بالعرض الخاص والحصري للحلقة الأولى من العمل بحضور نجوم العمل والشخصيات البارزة.

لقطات من العرض الخاص

وكان لافتاً للانتباه أن السجادة الحمراء تحولت بشكلٍ مفاجئ إلى تجربة بصرية مذهلة نقلت الحاضرين إلى قلب أحداث العمل المنتظر، وذلك من خلال ديكور مختلف ومميز مستوحى من أحداث العمل التي تدور في إطار من الرعب الممزوج بالفانتازيا.



تألق على السجادة الحمراء أبطال المسلسل الأساسيين وهم كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وليد فواز وفريق يانغو بلاي. كما شهد العرض حضور عدد من النجوم والأصدقاء المقربين لأبطال العمل جاء في مقدمتهم شريف رمزي، محمد محمود عبد العزيز، شادي ألفونس، وعدد من صناع المحتوى والمؤثرين.

تفاعل الجمهور مع الصور والمقاطع المتداولة من العرض الخاص وأبدوا حماسهم لمتابعة هذه التجربة الفنية المختلفة.

مفاجآت في الحلقة الأولى

View this post on Instagram A post shared by كريم محمود عبد العزيز (@karimmahmoudabdelaziz)

الجدير بالذكر أن كريم محمود عبد العزيز تصدر الترند بعد عرض الحلقة الأولى من العمل، وذلك بعدما ظهر وهو يرتدي غمامة على عينه، واتضح خلال هذه الحلقة أن السبب في ذلك هو إصابته بـ"لعنة" منذ ولادته، وهو الأمر الذي كان معلوماً لكل أهالي المملكة، حيث تسبب ذلك في خسارته لأمور عديدة، ستتضح تباعاً مع عرض باقي الحلقات، حيث وُلد بأعين ملونة، ولكلّ منهما لون مختلف عن الآخر، إحداهما باللون الأزرق، والثانية باللون البني.

وتُعد الخسارة الأكبر لـ"الأمير شمس الدين"، من إصابته بتلك اللعنة، إقصاؤه عن "كرسي العرش" منذ طفولته، وأنّ يكون شقيقه الأصغر "الأمير جلال الدين" الذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد غزي، هو الوريث الشرعي للحكم؛ حيث يظن أهالي المملكة، أنّ "شمس الدين" ليس من البشر، بل هو "جن" أو "شيطان" وقد يُصيب أي شخص بالخراب والدمار، وصولاً إلى القتل؛ حيث كان الكثير يتخوف من التقرب منه.

مسلسل مملكة الحرير

يُذكر أن مسلسل "مملكة الحرير" مكون من 10 حلقات، ويُعرض عبر قناة ON ومنصة "يانغو بلاي" من الأحد إلى الخميس، وهو تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر"، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.

يمكنك متابعة الكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل مملكة الحرير.. وهذا موعد عرض أولى الحلقات

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