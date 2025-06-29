ليلى علوي وبيومي فؤاد في مغامرة سينمائية جديدة بـ ابن مين فيهم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 04:23 مساءً - أعلنت "ڤوكس ستوديوز" عن بدء تصوير فيلمها السينمائي الجديد "ابن مين فيهم"، الذي يُعد أول تعاون بين المخرج هشام فتحي والنجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد، بعد سلسلة من الأعمال الناجحة التي جمعت بين النجمين في السابق.

أبطال وقصة فيلم ابن مين فيهم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "رشدي" ()، رجل أعمال متعدد الزيجات يعيش بلا التزامات، حتى تقتحم حياته المحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، في رحلة مليئة بالصدامات للبحث عن ابنه الغامض. وتكشف الأحداث عن جوانب إنسانية جديدة في شخصية رشدي، وتطرح تساؤلات حول مفهوم العلاقات والمسؤولية.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي وبيومي فؤاد، الفنان الشاب أحمد عصام السيد، بالإضافة إلى نخبة من النجوم سيتم الكشف عن أسمائهم قريبًا. الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.

الفنانة ليلى علوي والمخرج هشام فتحي- الصورة من المركز الإعلامي لفيلم ابن مين فيهم

تحرص ڨوكس ستوديوز على التعاون مع المبدعين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقدم قصصًا أصلية إلى الشاشة الكبيرة. تتمثل مهمة ڨوكس ستوديوز في اكتشاف روايات مبتكرة وجديدة، تجمع بين التميز الفني والنجاح التجاري. ويتمثل هذا التفاني في سرد القصص المتنوعة في إنتاجات بارزة مثل "Voy! Voy! Voy!" و الفيلم السعودي"حوجن" مما يعزز صناعة سينما عربية نابضة ومستدامة.

الفنان بيومي فؤاد- الصورة من المركز الإعلامي لفيلم ابن مين فيهم

يمكنكم قراءة...ليلى علوي بعد تكريمها في مهرجان روتردام: حب الجمهور أكبر تكريم لأي فنان

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".