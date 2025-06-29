رسالة سيرين عبد النور لوائل كفوري بعد زواجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 04:23 مساءً - وجهت الفنانة سيرين عبد النور رسالة خاصة لصديقها الفنان اللبناني وائل كفوري بعد إعلان خبر زواجه رسمياً من شانا عبود.

رسالة سيرين عبد النور لوائل كفوري

هنأتوتمنت له السعادة برفقة زوجته، وأكدت أن هذه الخطوة زادت من فرحه وسعادته ذلك إلى جانب النجاحات والسعادة التي يستمتع بها دائماً مع جمهوره.

قالت سيرين عبد النور أن وائل يستحق أن يعيش سعيد وأن يستمتع بالحياة برفقة الإنسانة التي أحبها واختارها قلبه، وتمنت سيرين أن تلد شانا مولودها بسلام ويعيشوا معاً حياة مستقرة.

وجاء تعليق سيرين عبد النور بعد الظهور الرسمي لوائل كفوري وزوجته في إحدى الحفلات التي ظهرت عليها ملامح الحمل بشكلٍ كبير، وعلى ما يبدو أنها ستحتفل خلال الأشهر القادمة بميلاد طفلها.

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علاقة وائل كفوري وشانا

كان الإعلامي نيشان قد ألمح إلى هذا الزواج من دون تأكيده عندما توجه بالشكر إلى الفنانوشانا عبود عبر ستوري حسابه على إنستغرام ووصفهما بـ "أحلى ناس"، حيث صور مقطع فيديو تضمن باقة الأوركيديه التي كانا قد أرسلاها له بمناسبة يوم ميلاده في مايو الماضي، وصور كذلك البطاقة التي وُضعت على باقة الأوركيديه التي حملت توقيعهما، ووجها عبرها أمنيتهما المشتركة لنيشان وجاء فيها: "أسعد يوم ميلاد للقلب الأكثر نقاءً على الإطلاق،وشانا". من جهته، شكرهما نيشان ووضع لهما قلبين باللون الأبيض مع عبارة thank you wael & chana أحلى ناس.

يُذكر أن علاقة وائل كفوري وشانا عبود بدأت منذ خمس سنوات في العام 2020 بعد طلاقه من زوجته الأولى أنجيلا بشارة، وانتشر اسمها بقوة بعد حادث السير المروع الذي تعرض له وائل في أكتوبر من العام 2021، حيث كانت شانا عبود برفقته وأصيبت حينها. وتواجدها معه حينها في السيارة أكد الأخبار المتداولة بشأن وجود علاقة حب جدية بينهما. وتردد بعدها العديد من الأخبار حول وقوع خلافات بينهما، لكن الثنائي التزم الصمت ولم يتم الرد بشكلٍ رسمي على أي أخبار متداولة عنهما.

يمكنك متابعة وائل كفوري يظهر للمرة الأولى علنًا مع زوجته شانا عبود.. أطلت بمراحل متقدمة من الحمل

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