أسرة الفنان عماد محرم تخالف وصيته.. وتستقبل العزاء اليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 04:23 مساءً - كشف سليم عماد، ابن الفنان الراحل عماد محرم، الذي وافته المنية صباح يوم الأربعاء الماضي، بعد صراعٍ مع المرض، عن استقبال واجب العزاء في الفقيد، مساء اليوم، بعدما سبق وجرى الإعلان عن الاكتفاء بتلقي العزاء على المقابر، تنفيذًا لوصيته.

موعد ومكان عزاء عماد محرم

وأوضح ابن الفنان عماد محرم، عبر حسابه على "فيس بوك"، أنّ مراسم العزاء ستُقام عقب مغرب اليوم الأحد، بقاعة "الوهاب" بمسجد الشرطة، بمدينة الشيخ زايد، داعيًا بقوله: "سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يربط على قلوب أهله ومحبيه".

وصية عماد محرم

من هو عماد محرم؟

ويأتي ذلك، بعدما أكدت أرملة، في تصريحاتٍ صحفية، أنّ الفنان الراحل أوصى بعدم إقامة عزاء له، حيث كانت هذه هي الوصية الوحيدة له طوال حياته، رغم أنّ المرض قد اشتد عليه في أيامه الأخيرة، إثر إصابته بجلطتين في المخ في فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بشكلٍ كبير.

عماد محرم من مواليد يونيو عام 1951، وكانت بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينيات من القرن الماضي، حيث شارك في العديد في الأفلام منها "رحلة لذيذة"، حيث تنوعت بعدها أعماله في السينما والتلفزيون والتي من أبرزها "العفاريت"، "الباطنية"، "أقوى الرجال"، كما تعاون مع عددٍ كبير من النجوم، مثل عادل إمام، محمود عبد العزيز، عمرو دياب وغيرهم.

وقبل 5 أعوام تقريبًا، ظهر عماد محرم في مقطع فيديو، نشرته ابنته والتي حمست الجمهور آنذاك، بقولها إنه يتضمن سبقًا كبيرًا، وهو الكشف أخيراً عن الابنة الحقيقية للنجمة مديحة كامل في فيلم العفاريت، وهو سر استمر دون إجابة لمدة 30 عاماً، وتدخل والدها مؤكداً أنه لا يصح أن يحرق أحداث الفيلم، ولكن بعد مرور كل هذه الفترة الزمنية، يمكنه القول أن بلية هي الابنة الحقيقية لمديحة كامل وليست "لوزة" كما يظن البعض.

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