شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر تضع اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد.. وحفل في سيدي عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة آمال ماهر من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من مرحلة الـ"ماستر"، وسيُطلق الألبوم عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، تستعد آمال ماهر لإحياء حفل غنائي لصيف 2025 في منطقة سيدي عبد الرحمن يوم 12 يوليو المقبل، حيث ستقدم خلاله مجموعة من أغاني ألبومها الجديد، إلى جانب باقة من أشهر أعمالها القديمة التي يعشقها جمهورها.

وكشف المنتج محسن جابر، عن سر نصيحته للفنانة آمال ماهر، موضحًا أنه نصحها في بداياتها بعدم الإكثار من أداء أغاني أم كلثوم، والتركيز على بناء شخصيتها الفنية الخاصة بها، حتى تتمكن من تقديم لون غنائي مميز يميزها عن غيرها، قائلًا: "الإكثار من غنائها لأم كلثوم كان سيأخرها كثيرًا وكانت في البداية وأنا لحقتها، ونصيحتي لها جعلتها نجمة بلونها الخاص".

وأوضح محسن جابر، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الفنانين الذين ركزوا على أداء أغاني كوكب الشرق واجهوا صعوبة في تكوين هويتهم المستقلة، مشيرًا إلى أن المطربة فاتن الحناوي، التي كانت تملك صوتًا أقوى من شقيقتها ميادة الحناوي، لم تستطع الخرو