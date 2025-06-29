شكرا لقرائتكم خبر عن حقن مضادة للشيخوخة ولعب اليوجا.. تعرف على سبب وفاة شيفالي جاريوالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية، تقرير جديد يظهر من خلاله بعض التفاصيل الصحية حول وفاة النجمة الهندية شيفالي جاريوالا التي توفيت أول أمس في إحدى مستشفيات مدينة مومباي فور وصولها برفقة زوجها وأصدقائها المقربين، حيث تناول التقرير بعض الأسباب الصحية التي من المرجح أن تكون سبب الوفاة.

ووفقًا للتقرير الذي تناولته وكالة الأنباء الهندية الآسيوية IANS، فإن النجمة الهندية صاحبة الـ 42 عامًا كانت تتناول حقنًا مضادة للشيخوخة بانتظام لعدة سنوات، وفي يوم الجمعة الذي سبق الوفاة كانت قد خضعت لصيام عن الطعام لأدائها تمارين اليوجا وتزامن ذلك مع توقيت حقنتها الشهرية المضادة للشيخوخة.

ونقل التقرير أنه في نفس اليوم الذي مارست فيه تمارين اليوجا وتخضعت للصيام، تدهورت حالتها الصحية في تمام الحادية عشر مساءً، وبدأ الجسم في الارتجاف وفقدت وعيها بشكل كامل قبل وصولها للمستشفى التي أعلنت وفاتها على الفور، ليرجح التقرير أن حقنة الشيخوخة تسببت في سكتة قلبية.

وصادر فريق التحقيق عدة أدوية من منزل جاريوالا، بما في ذلك الأدوية المضادة للشيخوخة، ومكملات فيتامينات، وحبوب معدة، لتشير التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة هو مضاعفات تلك الأدوية التي نصحها بها طبيب منذ عدة سنوات.