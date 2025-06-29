شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تكشف عن شخصية تتمنى تجسيدها مجددًا والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النجمة العالمية جينيفر أنيستون عن رغبتها في إعادة تجسيد واحدة من شخصياتها السابقة، ولكنها لم تكن "رايتشل جرين" من مسلسل "Friends" كما قد يتوقع البعض، بل كانت "جوليا" من فيلم الكوميديا الشهير Horrible Bosses.

وفى تصريح أدلت به خلال حوار صحفى، قالت أنيستون: "يا إلهى، هذا الحديث طُرح منذ أيام فقط! كنا نتحدث عن Horrible Bosses"، وأضافت أن النجمين المشاركين فى الفيلم جيسون بيتمان وتشارلى داى كانا أيضًا متحمسين للفكرة.

وتابعت: "هذا شيء نعتقد أنه سيكون ممتعًا للغاية"، مشيرة إلى أن الشخصيات كانت "مجنونة ومرحة"، وأضافت: "نحن بحاجة إلى الكوميديا.. أعتقد شخصيًا أن الكوميديا ضرورة، وسنستمتع كثيرًا بالعودة لرؤية أين وصلت تلك الشخصيات المجنونة اليوم".

يُذكر أن أنيستون نالت شهرة واسعة بدور "رايتشل جرين" في مسلسل "Friends"، والذى استمر لعشر سنوات، لكنها أكدت مرارًا رغبتها فى خوض تحديات تمثيلية جديدة ومختلفة.

وكان قد أشار تقرير جديد إلى أن النجمة العالمية جينيفر أنيستون كانت تحب دانييل ماكدونالد قبل أن تقع فى حب براد بيت، حيث كانت الزوجة السابقة لـ براد بيت، معجبة بالممثل المتعثر دانيال ماكدونالد، قبل أن تجد الشهرة بدورها ريتشل جرين في مسلسل Friends.

وبحسب ما نشره موقع RadarOnline، فإن حبيب جينيفر السابق، دانيال، الذى يقال إنه يكبرها بتسع سنوات، هو الذى هرب، وفى حديثه عن سبب شعورها بارتباط عميق مع دانيال، قال مصدر للمجلة: "ولدت جين في لوس أنجلوس ونشأت في مدينة نيويورك، لكن والديها كانا صارمين"، مضيفًا عن جينيفر الأصغر سنا، "عندما عادت إلى لوس أنجلوس والتقت برجل أكبر سنا، كان يحميها وشعرت بالأمان".