شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال يحتفل بملك زاهر شقيقة زوجته على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر بعيد ميلادها الـ22 مؤخرًا في حضور صديقاتها وشقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر، كما احتفل المنتج هشام جمال زوج شقيقتها ليلى بعيد ميلادها من خلال استورى عبر حسابه الشخصي على إنستجرام قائلاً: "عيد ميلاد سعيد ملوكة، سعيد جدًا أن هذا العام أصبحنا رسميا عائلة، إن شاء الله السنة دي تكون مليانة حب ونجاح وكل شيء بتحلمي بيه، وأتمنى أن تبقين دائما زي ما أنتي نقية ومشرقة".



ملك وليلى زاهر

ونشرت ملك أحمد زاهر صورًا من عيد ميلادها وأمامها التورتة، وعلقت كاتبة عبر حسابها بتطبيق Instagram: "عام آخر في حياتي، لكن هذا العام كان مختلفا، انكسرت، شفيت، ضحكت، بكيت، فقدت أجزاء مني، لكنني وجدت أيضا أجزاء جديدة، نجوت، ازدهرت".

وتابعت ملك أحمد زاهر: واليوم، لا أحتفل بعيد ميلادي فقط، احتفل بالفتاة التي لم تتوقف عن اختيار نفسها، حتى في الأوقات الصعبة، إلى نفسي التي أصبحت أكثر رقة وقوة وجرأة، عام آخر للفتاة التي تشعر بعمق، وتحلم بجنون، وتحب بلا حدود.

يذكر أن ملك أحمد زاهر عرض لها في شهر رمضان الماضي مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.