شكرا لقرائتكم خبر عن عزمت كيم بس.. كريس جينر تقنع لورين سانشيز بدعوة جميع بناتها في حفل زفافها والان مع تفاصيل الخبر

حرصت كريس جينر، على دعوة جميع بناتها إلى حفل زفاف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، والإعلامية لورين سانشيز، حيث تمكنت والدة نجوم تليفزيون الواقع، التي كان من المقرر أن تحضر حفل زفاف البندقية مع ابنتها كيم كارداشيان فقط من إحضار كلوي كاردشيان، وكيندال جينر، وكايلي جينر، إلى الاحتفالات الكبيرة.

في البداية، كان من المقرر أن تكون الخماسية ثنائية مكونة من كيم كاردشيان وكريس فقط، كما ذكر مصدر لموقع Page Six، لكن قال المصدر: "ماما كريس طلبت من لورين إحضار الثلاثة الآخرين عند حضورهم حفل توديع العزوبية في باريس"، وأوضح المصدر: "لورين، بالكاد تعرف كلوي، وكيندال، وكايلي، خارج المجاملات البسيطة".



كيم وكلوي في حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز

يأتي هذا فيما تبادل الملياردير الأمريكى جيف بيزوس، وزوجته الحالية لورين سانشيز، عهود الزواج في حفل زفاف ضخم أقيم في مدينة البندقية بلغت تكلفته ما يزيد على 20 مليون دولار، وحضره عدد كبير من المشاهير حول العالم.

وبدت لورين سانشيز مذهلة أثناء نقلها بالقارب السريع إلى سان جورجيو ماجوري، التي تطل على بحيرة البندقية، لتسير في الممر أمام 200 ضيف من كبار الشخصيات، مرتدية بدلة بيضاء كلاسيكية وغطاء رأس عند وصولها إلى الجزيرة حيث غيرت ملابسها إلى فستانها الذي صمم يدويًا من تصميم دولتشي آند جابانا، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



كيم كارداشيان في البندقية



كيم وكريس في حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز

عقد الزواج بعد أن تم عقد اتفاقية ما قبل الزواج لحماية ثروته البالغة 244 مليار دولار (177 مليار جنيه إسترليني) موقعة ومختومة، وسار العروسان في ممر، بينما تم تحديد ميزانية قدرها 1000 يورو للشخص الواحد لتناول وجبة إفطار الزفاف، ووفقًا للتقارير المحلية، شملت وجبة الإفطار طبقًا شهيًا محليًا.

ويُعتقد أن المغني وكاتب الأغاني آشر، الذي وصل أمس أيضًا، قد أحيا الحفل في ثاني لياليه، حيث من المقرر أن يستمر الحفل لثلاثة أيام كما تم حجز خمسة من أفخم فنادق المدينة لاستضافة ما يُقدر بـ 250 ضيفًا، كما احتاجت كايلي جينر، نجمة عالم المكياج، إلى قارب مائي منفصل لنقل أمتعتها المكونة من 25 قطعة والمزينة بأحرف اسمها إلى منزلها في البندقية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

ويتواجد بعض من أشهر العزاب في العالم في البندقية لحضور حفل الزفاف وهو النجم أورلاندو بلوم، الذي انفصل مؤخرًا عن خطيبته المغنية كاتي بيري ونجم الرياضة توم برادي، ومن بين الضيوف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث تربطه علاقة ودية ببيزوس منذ سنوات، حيث تبرع بيزوس بمبلغ 100 مليون دولار (72 مليون جنيه إسترليني) لمؤسسة أوباما في عام 2021.



حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز