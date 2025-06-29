"البيجاما" بدل البدلات الرسمية... جيف بيزوس ولورين سانشيز يُفاجئان الجميع في الليلة الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أيام من الاحتفالات الفاخرة، اختتم الملياردير جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز حفل زفافهما في مدينة البندقية الإيطالية بطريقة مرحة وغير تقليدية، من خلال حفل بلباس النوم (Pajama Party) أقيم مساء الجمعة 28 يونيو.



وظهرت سانشيز بإطلالة جذابة تمثلت في فستان ضيق مكشوف الكتفين من دار Versace، مصنوع من الساتان الوردي، نسقته مع حذاء بكعب عالٍ من الكريستال، بينما ارتدى بيزوس بيجاما من الحرير الأسود مع قميص مفتوح وصندل مريح.

الحفل جرى في فندق Aman Venice الفاخر، بعد سلسلة من الفعاليات المترفة التي حضرها نجوم عالميون من بينهم باربرا سترايسند، كريس جينر، أندرو غارفيلد وغيرهم.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن الزفاف بدأ بعشاء ترحيبي في قاعة تاريخية على القناة الكبرى، تلاه احتفال رسمي كبير يوم السبت، فيما شكّلت "ليلة البيجاما" الختامية لمسة مرحة لإنهاء أيام من الترف والفخامة.

الزفاف الذي كلّف ملايين الدولارات أثار اهتماماً واسعاً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، خاصة مع خيارات الأزياء الجريئة والضيوف رفيعي المستوى، ما جعله يُصنَّف كأحد أبرز الأحداث الاجتماعية للعام.