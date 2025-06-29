سر خطير وراء ارتداء كريم محمود عبد العزيز غمامة على عينه في مملكة الحرير

لعنة تُصيب كريم عبد العزيز في "مملكة الحرير"

إبعاد "شمس الدين" عن كرسي الحكم

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حيلة ذكية من كريم عبد العزيز في "مملكة الحرير"

مسلسل مملكة الحرير

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 01:23 مساءً - أثار ظهور الفنان، بـ"" على عينه، في مسلسل، الذي ينطلق عرضه اعتباراً من اليوم الأحد، تساؤلات عدّة بين الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعن طبيعة الشخصية التي يُجسدها داخل العمل، لاسيما وأن الأحداث تدور في إطار فانتازي تاريخي، الأمر الذي قد يفتح مجالاً واسعاً أمام الخيالات.بالتزامن مع عرض مسلسل مملكة الحرير الحلقة الأولى، تبين أنّ السبب الرئيسي وراء ارتداء كريم محمود عبد العزيز، الذي يُجسد شخصية "الأمير شمس الدين"، "غمامة" على عينه، هو إصابته بـ"لعنة" منذ ولادته، وهو الأمر الذي كان معلوماً لكل أهالي المملكة، حيث تسبب ذلك في خسارته لأمور عديدة، ستتضح تباعاً مع عرض باقي الحلقات، حيث وُلد بأعين ملونة، ولكلّ منهما لون مختلف عن الآخر، إحداهما باللون الأزرق، والثانية باللون البني.وتُعد الخسارة الأكبر لـ"الأمير شمس الدين"، من إصابته بتلك اللعنة، إقصاءه عن "كرسي العرش" منذ طفولته، وأنّ يكون شقيقه الأصغر "الأمير جلال الدين" الذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد غزي، هو الوريث الشرعي للحكم؛ حيث يظن أهالي المملكة، أنّ "شمس الدين" ليس من البشر، بل هو "جن" أو "شيطان" وقد يُصيب أي شخص بالخراب والدمار، وصولاً إلى القتل؛ حيث كان الكثير يتخوف من التقرب منه.ومع تلك المعاناةفي، قرر ارتداء غمامة على عينه، وأنّ يكون سراً يحتفظ به لنفسه، حتى يستطيع التعامل بطبيعته مع المُحيطين به، لكن وسط الصراعات التي يخوضها، وبعد هروبه في طفولته من القصر، بعد محاولة قتله من قِبل عمه، وانضمامه إلى "العبيد" لاحقاً، سيقتل كل زملائه، الذين حاولوا قتله أيضاً، اعتقاداً منهم أنه "شيطان"، إلا أنه قضى عليهم جميعاً، وفر هارباً، حتى وصل إلى القصر مُجدداً في شبابه، لكن مع تصاعد الأحداث بشكلٍ كبير، ومفاجآت مع الحلقات المقبلة، لاسيما مع إصدار شقيقته "الأميرة جليلة" التي تُجسد دورها أسماء أبو اليزيد، تعليمات بقتله، لإجهاض أي محاولات تُبعدها هي الأخرى عن "كرسي الحكم".يُذكر أنمكون من 10 حلقات، ويُعرض عبر قناة ON ومنصة "يانغو بلاي" من الأحد إلى الخميس، وهو تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر"، وبطولة، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.

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