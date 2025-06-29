عفوية وبكاء وحنين للماضي.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في ختام مهرجان موازين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 01:23 مساءً - وسط أجواء مبهجة وحضور جماهيري كبير، أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب الحفل الختامي للدورة العشرين من مهرجان موازين بالمغرب، وتخلل الحفل العديد من اللقطات المميزة، منها ما كان مؤثراً، وأخرى أعادت روح الماضي الجميل، جميع هذه الأمور سوف نتعرف إليها من خلال السطور التالية.

حالة تأثر

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نوستالجيا

من بين اللقطات التي توقف أمامها جمهور الحفل، هي لحظة صعود شيرين عبد الوهاب على خشبة المسرح، فلم تمر سوى دقائق معدودة، لتدخلفي حالة من التأثر الشديد؛ جعلتها لا تستطيع أن تتمالك دموعها، ولكن سرعان ما عادت مرة أخرى لتتبادل التحية مع محبيها، الذين ملأوا جنبات المسرح مبكراً، قبل بدء الحفل بساعات طويلة. وقبل أن تبدأ بالغناء، وجّهت رسالة للجمهور، قالت من خلالها: "وحشتوني"، وقدمت أولى أغنياتها بالحفل؛ أغنية «حبيبي نساي»، كما قدمت أغنيتيْ «صبري قليل» «مين اختار»، وباقة من أجمل أغانيها التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور.وخلال الحفل، اصطحبتجمهور الحفل معها لرحلة قصيرة عبر الزمن، حيث حنين الماضي ودفء الذكريات، فوقع اختيارها على أغنية "كده"، تلك الأغنية التي قدمتها خلال أحداث مسلسل "طريقي"، الذي عُرض عام 2015، ويُعد أولى تجاربها في عالم التمثيل. ورغم مرور سنوات على هذه الأغنية، إلا أن التفاعل معها كان كبيراً، خاصة أن كلماتها لديها قدرة على ملامسة الوجدان والمشاعر، إذ تقول: "كده يا قلبي يا حتة مني يا كل حاجة حلوة فيا، كده هتمشي وتسبني وحدي في الحياة والدنيا ديا".

ولم تكتفِ شيرين بهذه الأغنية، بل قدمت غيرها، وهي "أنا في الغرام" التي كانت ضمن أغاني ألبومها "جرح تاني" وطُرح عام 2003، وكان شاهداً على انطلاقتها الحقيقية نحو الساحة الغنائية، وحملت تلك الأغنية في طيات معانيها جانباً من البهجة والفرحة الممزوجة بالطابع الرومانسي: "أنا في الغرام أنا دايبة صبابة، ياما في الغرام والعشق غلابة، اللي أنا بهواه آه يا عيني ناسيني، وشاغلني هواه ومسهّر عيني".

هذا إلى جانب أغانٍ أخرى قديمة، تفاعل معها جمهور شيرين عبد الوهاب بالتصفيق الحار؛ كونها ذكرتهم بأجواء الماضي الجميل.

عفوية

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توقف مفاجئ

في لحظةٍ عفوية خطفت الأنظار وأشعلت أجواء الحفل، فاجأت النجمةإحدى معجباتها بمنحها "المايك"، لتشاركها الغناء على خشبة مسرح "موازين"؛ إذ قدم الثنائي معاً أغنية "على بالي"، وتفاعل الجمهور بحماسة كبيرة، حيث علت التصفيقات والهتافات في مشهد عكس عمق التواصل بينومحبيها.رغم الحماس الكبير الذي طغى على أجواء الحفل، إلا أنه شهد توقفاً مفاجئاً؛ بعدما طلبت الفنانةاستراحة قصيرة، وغادرت المسرح لبضع دقائق، قائلة لجمهورها: "لحظة وهارجعلكم تاني".

وما هي إلا لحظات حتى عادت مجدداً مفعمة بالطاقة والحيوية، لتكمل فقرتها وسط تصفيق الجمهور، مقدمة باقة من أغانيها المحبوبة، منها أغنية "على بالي"، وباقة متنوعة من الأغاني.

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الدورة الـ 20 من مهرجان موازين

يُشار إلى أنه انطلقت الدورة الـ 20 من– إيقاعات العالم، يوم 19 يونيو الماضي، واستمرت فعاليتها حتى يوم 28 من الشهر نفسه في مدينة الرباط بالمغرب، وسط مشاركة واسعة لنجوم الغناء من الوطن العربي. وقد أحيت حفل الافتتاح يوم الخميس الماضي الفنانة كارمن سليمان في حفل مميز شهد العديد من اللقطات، كان أبرزها ظهورها بالقفطان المغربي.

كما أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفل الختام على منصة النهضة، تحت قيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يرتبط بشيرين بعلاقة موسيقية ممتدة، جمعت بينهما في العديد من الأعمال الناجحة على مدار السنوات، ويعدّ هذا الظهور محطة مهمة في مشوار عودة شيرين الفني، خاصة بعد سلسلة من التأجيلات والغيابات، التي أثارت تساؤلات جمهورها.

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