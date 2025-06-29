هل تزوجت جورجينا رودريغز وكريستيانو رونالدو أخيراً؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت عارضة الأوياء العالمية جورجينا رودريغيز، شريكة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة جديدة ظهرت فيها على البحر، وهي تستعرض خاتمًا لافتًا في يدها اليمنى يشبه خاتم الزواج.



الصورة التي بدت عفوية، فتحت باب التكهنات من جديد حول العلاقة بين الثنائي الأشهر عالميًا، إذ تساءل المتابعون حول زواجهما، وعما إذا كانت جورجينا تلمح للزواج سرا رغم ارتباطهما منذ فترة طويلة وانجابهما لعدد من الأطفال.

وكانت جورجينا قد شاركت الجمهور مجموعة صور برفقة عائلتها، ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها على أحد شواطئ البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.

وقد علقت جورجينا على المنشور مكتفية بكلمة: "العائلة" باللغة الإسبانية، وبدت سعيدة للغاية.