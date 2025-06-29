ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني رامي عياش أغنيته الجديدة "اسمالله"، لتكون أولى محطات ألبومه المنتظر "رامي 25"، الذي يحتفل فيه بربع قرن من مسيرته الفنية.

أغنية "اسمالله" كتبها رامي عياش ولحّنها بنفسه، وحملت توقيعًا خاصًا بروحه الموسيقية، بينما تولّى توزيعها فريق The AB Brothers، وجاءت كلماتها متناغمة من احساس رامي وصوته، ونالت اعجابه الجمهور بشكل واسع. فما إن طُرحت الأغنية مساء أمس، حتى اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي، واحتل رامي الترند رقم 1 في لبنان، وتداولها الناشطون على نطاق واسع.

الفيديو كليب، الذي أُنجز برؤية بصرية عصرية ومبهجة، عكس الطاقة الإيجابية التي تحملها الأغنية، ورسالة الحب والثقة التي يحرص رامي دائمًا على نقلها في أعماله.



كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات من طرحها.. "اسمالله" لـ رامي عياش تتصدر الترند وتحصد نجاحا باهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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