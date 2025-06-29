شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة انفصال جينيفر أنيستون عن حبها الأول بسبب مسلسل Friends والان مع تفاصيل الخبر

أشار تقرير جديد إلى أن النجمة العالمية جينيفر أنيستون كانت تحب دانييل ماكدونالد قبل أن تقع في حب براد بيت، حيث كانت الزوجة السابقة لـ براد بيت، معجبة بالممثل المتعثر دانيال ماكدونالد، قبل أن تجد الشهرة بدورها ريتشل جرين في مسلسل Friends.

وبحسب ما نشره موقع RadarOnline، فإن حبيب جينيفر السابق، دانيال، الذي يقال إنه يكبرها بتسع سنوات، هو الذي هرب، وفي حديثه عن سبب شعورها بارتباط عميق مع دانيال، قال مصدر للمجلة: "ولدت جين في لوس أنجلوس ونشأت في مدينة نيويورك، لكن والديها كانا صارمين"، مضيفًا عن جينيفر الأصغر سنا، "عندما عادت إلى لوس أنجلوس والتقت برجل أكبر سنا، كان يحميها وشعرت بالأمان".



جينيفر أنيستون ودانييل ماكدونالد في شبابهما

لكن المصدر أشار إلى أنه بسبب اختلاف طموحاتهما المهنية، اضطر الثنائي إلى الانفصال، وقد تواعدت "جين" و"دان" لخمس سنوات تقريبًا قبل أن تحصل على دور رايتشل جرين في مسلسل "فريندز"، وبينما كان "دان" سعيدًا بنجاحها، تحدثا عن العودة إلى نيويورك - وهو ما أراده "دان" لأن هدفه كان التمثيل على مسرح برودواي.

وأضاف المصدر أيضًا: "كان يعتبر نفسه أقرب إلى مسرح نيويورك، وقد اتفق هو وجين تقريبًا على العودة.. كانت تعلم أن مسلسل "فريندز" هو فرصة العمر، وكان عليها البقاء، بينما سعى "دان" لتحقيق حلمه في برودواي"، وأشار المصدر، "ظلت جين ودان على اتصال - ولكن مع مرور الوقت، ابتعدا عن بعضهما البعض بسبب تدخل الاصدقاء".



جينيفر أنيستون ودانييال ماكدونالد

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن جينيفر أنيستون، ظهرت مؤخرا بمظهر مريح وخالي من التجاعيد بعد خمسة أشهر فقط من رؤيتها وهي تغادر مركز جراح التجميل المعروف باسم The Retreat At Split Rock في غرينتش، كونيتيكت مع النجمة العالمية ساندرا بولوك.