غادة عادل تنوي الخضوع للتجميل.. وتتحدث بصراحة: "مضايقة من شكلي"

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة جريئة أثارت تفاعلاً واسعًا، كشفت الممثلة المصرية غادة عادل عن استعدادها للخضوع لعملية تجميلية في الوجه خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع تحضيراتها للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، الذي ينطلق تصويره قريبًا بمشاركة كوكبة من النجوم.



وظهرت غادة في فيديو قبل العملية، تحدّثت فيه بصراحة لافتة عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، قائلة: "حسيت إن كل الناس بقت بتعمل كده… ولو ده هيخليني مرتاحة ومبسوطة، يبقى ليه لأ؟"، مؤكدة أنها تسعى للشعور بالرضا والثقة أثناء ظهورها أمام الكاميرا.

وأضافت أنها لم تحسم بعد التفاصيل الدقيقة للعملية، وتركت الأمر لتقدير الطبيب المختص، موضحة: "فيه حاجات مضايقاني في وشي، خصوصًا رقبتي وخدودي، ومش عارفة أعمل إيه بالضبط، بس عاوزة أرجع حاسّة نفسي زي زمان".

وعبرت غادة أيضًا عن انزعاجها من بعض "الديفوهات" التي تؤثر على شكلها خلال التصوير، مشيرة إلى أنها لا تسعى لتغيير هويتها أو الظهور أصغر سنًا، بل فقط لاستعادة إحساسها بالراحة والثقة في نفسها، إذ قالت: "مش قصدي أصغر نفسي ولا أبقى صغيرة، كل الناس عارفة أنا مين وأولادي مين، لكن أوقات أحس إن فيه حتة من وشي نازلة وتضايقني في الشغل، ولو مش نايمة كويس أحس إن وشي واقع.. أكيد أنا دلوقتي مش زي زمان، لكن عاوزة أرجع زي زمان".