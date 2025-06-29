ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الاعلامية مفيدة شيحة، بزفاف ابنتها منة الشاطر بحفل أقيم بأحد الفنادق في القاهة، بحضور عدد من المشاهير والفنانين.

ووثقت مفيدة أجواء الحفل بقمطع فدييو شاركته مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على وقع التواصل الاجتماعي، غذ ظهرت فيه بلحظة مؤثرة مع ابنتها، وهي تقدّم العريس أحمد بحر لها.

وظهرت مفيدة وإلى تمشي غلى جانب العريس بفرحة كبيرة لتوصله إلى عروسه بأجواء مليئة بالسعادة. وعلقت مفيدة على الفيديو بكلمة واحدة عبرت عن فيها سعادتها قائلة: "زغرطوليييييي"

ولفتت العروس الأنظار بجمالها، إذ تألقت منة الشاطر بفستان زفاف أبيض مكشوف الأكتاف، وبمكياجًا بسيطًا أظهر ملامحها الطبيعية.

كانت هذه تفاصيل خبر مفيدة شيحة تسلم العريس لابنتها في حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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