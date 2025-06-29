مصير أحمد عز في “ولاد رزق 4” بين الشائعات والتكهنات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية أخبارًا تفيد بالتحضير للجزء الرابع من فيلم “ولاد رزق”، مع إشارات إلى احتمالية استبدال عدد من أبطاله الأساسيين، وفي مقدمتهم النجمين أحمد عز وعمرو يوسف، اللذين شكّلا عموداً أساسياً في نجاح السلسلة، وساهما في تحقيقها لأرقام قياسية في شباك التذاكر، خاصة من خلال الجزء الثالث الذي تصدّر إيرادات السينما المصرية.

وفي أول تعليق على هذه الأنباء، كشف المخرج طارق العريان حقيقة ما يتم تداوله، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن تغيير الأبطال لم يُتخذ بعد، ولا يزال المشروع في مراحله الأولية.

وقال العريان في تصريحات صحافية: “لسه مفيش قرار نهائي عن تغيير أبطال فيلم ولاد رزق الجزء الرابع، ومفيش سيناريو اتجهز”، مضيفًا: “هنبدأ نقرر ونحضر في شهر أغسطس، وممكن نغير الأبطال وممكن لأ”.

وكان الجزء الثالث من السلسلة قد شهد مشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، محمد ممدوح، سيد رجب، أسماء جلال ونسرين أمين، إلى جانب ظهور خاص لكل من كريم عبد العزيز وإياد نصار. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الجزء الثالث حول تفكك الأخوة وسلوك كل منهم طريقاً منفصلاً، قبل أن يظهر رجل من الماضي يجمعهم من جديد ويقودهم نحو عملية إجرامية تُعد الأخطر في تاريخهم، ضمن حبكة جمعت بين الإثارة والتشويق، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عند طرحه.