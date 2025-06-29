رامي صبري يُشوّق جمهوره لألبوم “أنا بحبك أنت”.. طرح مرتقب في صيف 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق الفنان رامي صبري جمهوره لأحدث ألبوماته الغنائية، الذي يحمل عنوان “أنا بحبك أنت”، والمقرر طرحه ضمن موسم صيف 2025، ليكون محطة جديدة في مسيرته الفنية التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي.

ونشر رامي عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” البوستر الدعائي الرسمي للألبوم، وأرفقه بمقطع قصير من مقدّمة الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم، وكتب معلّقًا: “أنا بحبك أنت.. ألبوم 2025.. قريبًا”. وقد لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من جمهوره، إلى جانب رسائل دعم وتهنئة من عدد من زملائه في الوسط الفني.

ويُعد الألبوم من الأعمال المنتظرة لصبري هذا العام، حيث أشار في تصريحات سابقة إلى أنه أنهى تسجيل الأغنية الأخيرة منه خلال تواجده في إسبانيا، ونشر صورًا من داخل الاستوديو هناك، معلّقًا: “تسجيل الأغنية الأخيرة من الألبوم في إسبانيا”. ولم يكشف بعد عن تفاصيل الأغنية أو موعد إصدارها الرسمي، ما زاد من ترقب الجمهور.

ويواصل رامي صبري تحضيراته النهائية استعدادًا لإطلاق الألبوم كاملًا، وسط توقّعات بأن يحقق نجاحًا واسعًا، نظراً لما يتمتع به من قاعدة جماهيرية قوية وأسلوب غنائي مميز يجمع بين الرومانسية والإحساس العالي.