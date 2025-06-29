أمير كرارة يحسم الجدل حول مشاركته في موسم رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت مواقع التواصل وعدد من المنصات الإخبارية خلال الساعات الماضية أنباء عن تعاقد النجم أمير كرارة على بطولة مسلسل جديد من تأليف هشام هلال، من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد غيابه عن السباق الرمضاني الماضي.

وفي أول رد منه على هذه الأنباء، نفى كرارة ما تم تداوله، مؤكدًا في تصريح صحافي أن كل ما يُشاع لا يمتّ للحقيقة بصلة، وأنه لم يتعاقد حتى الآن على أي عمل درامي لرمضان المقبل، واصفًا ما يتم تداوله بأنه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وعلى الصعيد السينمائي، يستعد كرارة لعرض أحدث أفلامه “الشاطر”، والذي تقرر إطلاقه رسميًا في 10 تموز (يوليو) ضمن موسم أفلام الصيف. ويُعد الفيلم من أبرز الأعمال المنتظرة هذا العام، حيث يجمعه بثنائية جديدة مع الفنانة هنا الزاهد، في عمل يمزج بين الأكشن والكوميديا.

وتدور أحداث “الشاطر” في إطار أكشن كوميدي حول شاب يعمل دوبلير، تجمعه علاقة عاطفية بفتاة شابة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المشوّقة والمليئة بالمواقف الساخرة والصراعات المفاجئة، التي تكشف كواليس عالم الدوبليرات وما يدور خلف الستار.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من مختلف الدول العربية، من بينهم النجم اللبناني عادل كرم، والممثل السعودي محمد القس، إلى جانب المصريين مصطفى غريب وأحمد عصام وغيرهم. الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.