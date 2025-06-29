جينيفر أنيستون تكشف عن عمل فني سابق تتمنى العودة له

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 10:23 صباحاً - تحدثت النجمة العالمية جينيفر أنيستون عن مسيرتها الفنية الطويلة، والتي قدّمت خلالها عدداً كبيراً من الأعمال. كما تحدثت عن المشروع الفني الذي تشتاق لإعادة إحيائه من أعمالها السابقة.

جينيفر أنيستون تؤكد أنها تتمنى العودة لهذا الفيلم

تحدثت النجمة جينيفر أنيستون التي اشتُهرت بتجسيدها لشخصية "راشيل غرين" خلال أحداث المسلسل الكوميدي الشهير "Friends"، عن أعمالها التي تتمنى العودة لها من جديد، وليس من ضمنها المسلسل الشهير؛ حيث أشارت إلى الفيلم الكوميدي Horrible Bosses الذي تم عرضه عام 2011، وعُرض الجزء الثاني منه عام 2014. مؤكدة أنها تحدثت عنه مع الأبطال الذين شاركوها في العمل به: جايسون بيتمان، وتشارلي داي. لذا تعتقد أن العودة لهذا الفيلم ستكون ممتعة للغاية.

وأضافت أنيستون خلال حديثها، أن شخصيات الفيلم مرحة؛ لأن الجمهور بحاجة إلى الكوميديا. مؤكدة أنها تعتقد شخصياً أن الكوميديا ضرورية، وأنها ستستمتع كثيراً بالعودة إلى تلك القصص، ورؤية أين وصلت تلك الشخصيات اليوم.

جينيفر أنيستون تتحدث عن أحلامها بعالم الفن

فيما كانت الفنانة العالميةقد كشفت عن أمنية مازالت تحلُم بتحقيقها وتأتي بأول قائمة أمنياتها المهنية، والعديد من التفاصيل عن أحلامها المستقبلية؛ مؤكدة أن أحد أهدافها المهنية المتبقية وأمانيها، هو أن تقوم بإنتاج وتمثيل فيلم موسيقي. وأكّدت خلال تصريحاتها، أنها دوماً ما أحبت الأفلام الموسيقية، وتشعر بأنها تحمل طاقة خاصة بداخلها تجمع بين الغناء والتمثيل والرقص.

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كما أضافت، أنها تُريد أن تتحدى نفسها وتخوض تلك التجرِبة يوماً ما، وقالت مازحة، إنها فقط تحتاج إلى بعض الدروس الإضافية في الغناء، ولكنها متحمسة لاستكشاف هذا المجال. وفقاً لما جاء بـ"People"؛ موضحة أنها تستلهم من زملائها في الوسط الفني الذين جرّبوا أدواراً متنوّعة. حيث أكّدت إعجابها بالأعمال الموسيقية الناجحة مثل "لا لا لاند"، وأنها تأمُل في تقديم عمل يجمع بين شغفها بالتمثيل وقدرتها على سرد القصص بطريقة مبتكرة.

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