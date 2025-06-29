شكرا لقرائتكم خبر عن نادي سينما أوبرا الإسكندرية يختتم عروضه بفيلم تسجيلي عن حياة المهاجرين الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون بين المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام يُختتم الموسم السابع من فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية بعرض مميز يُقام غدًا الإثنين المقبل الموافق 30 يونيو في تمام السابعة مساء، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

ويُعرض خلال الختام الفيلم التسجيلي "المهاجرون – رحلة حياة"، والذي يرصد واقع حياة المهاجرين في أمريكا، والتحديات التي واجهتهم في رحلة اغترابهم، من إنتاج الأكاديمية المصرية الأمريكية للآداب والفنون بنيويورك، ومن رؤية وإخراج صفوت يوسف.

يعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم وفتح حوار حول موضوعه وقيمته الفنية، يُديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، في حضور المهتمين بصناعة السينما وقضايا الهجرة والثقافة البصرية.

يُذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية يُقيمة المركز القومي للسينما شهرياً ويُعد من المبادرات الهامة في دعم سينما الشباب والمستقلين، وفتح نوافذ للحوار بين صُنّاع الأفلام والجمهور، بدعوة عامة ومجانية لعشاق الفن السابع