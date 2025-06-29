الأمير المنفي لن يستطيع مزاولة مهامه السابقة

ميرنا وليد - بيروت - لن يعود الأمير أندرو كعضو في العائلة المالكة في عهد الأمير ويليام، وفقاً لمصادر مطلعة.

ويُقال إن أمير وأميرة ويلز يعتبران أن دوق يورك المُقال، يشكل تهديداً للعائلة المالك ويرفض الملك المستقبلي فرضية السماح له بالعودة إلى مهامه.

برأي الأمير ويليام، أن علاقات أندرو السابقة المنافية للآداب وذكر إسمه في فضيحة جيفري إبستاين وفضائح أخرى سابقة كلها تؤكد أن الأمير أندرو يشكل خطراً على النظام الملكي، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف لندن. ونتيجة لذلك، كان الأمير ويليام مصراً على عدم عودة عمه إلى الحظيرة الملكية.