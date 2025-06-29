شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد أحمد الإبياري.. أحد رواد الكوميديا وأضحك المصريين لعقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد 29 يونيو 2025 مع عيد ميلاد المؤلف والمنتج المسرحي الكوميدي أحمد الأبياري، أحد أبرز من صاغوا الضحكة في المسرح المصري عبر أعمال لا تنسى جمعته بعمالقة الفن.

نشأة في كنف الأدب

وُلد الأبياري في حي الأزبكية، وتربى بين أحياء الزمالك والدقي والمهندسين قبل أن يستقر في مصر الجديدة، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1975، لكن شغفه بالكتابة - الذي ورثه عن والده الكاتب الكبير أبو السعود الأبياري - قاده إلى عالم الفن، حيث كان ينهل من مكتبة والده منذ الصغر.

إرث كوميدي ممتد

برع الأبياري في صناعة الكوميديا، وترك بصمة في المسرح والدراما التلفزيونية. تعاون مع الراحل سمير غانم في مسرحيات مثل: "أنا ومراتي ومونيكا" "المحظوظ وأنا" "الزهر لما يلعب" (آخر عمل جمعهما) كما قدّم مع أحمد آدم أعمالًا مثل: "خد الفلوس وإجري" "فيما يبدو سرقوا عبده" "القشاش" (مع سيد زيان)

أعمال لا تُنسى

من أبرز مسرحياته أيضًا: "البعبع" (مع سعيد صالح) "كحيون ربح المليون" (بطولة محمد نجم) "مرسي عاوز كرسي" (مع أحمد آدم)

كازينو بديعة.. أحدث إنتاجاته

كما قدّم الأبياري مسرحية "كازينو بديعة"، وهي عمل غنائي استعراضي كوميدي من إخراج ابنه طارق الأبياري، وبطولة سمية الخشاب، أحمد فتحي، وإدوارد، مستلهمًا أشعار والده الراحل.

وكرم المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته العام الماضى ، برئاسة الفنان محمد رياض المؤلف والمنتج المسرحي الكبير أحمد الإبياري؛ وذلك تقديرًا لمسيرته الزاخرة بالأعمال المسرحية سواء التي كتبها أو التي أنتجها .