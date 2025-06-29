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شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور

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  • شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور 1/5
  • شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور 2/5
  • شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور 3/5
  • شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور 4/5
  • شيرين تحيي حفلها بمهرجان موازين وسط حضور كبير.. صور 5/5

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القاهرة - سامية سيد - المغرب-أحمد أبو اليزيد

الأحد، 29 يونيو 2025 03:12 ص

أحيت المطربة شيرين عبد الوهاب حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، حيث بدأت الحفل برسالة للجمهور المغربي، قائلة: "وحشتوني"، حيث تعود شيرين لمهرجان موازين بعد غياب 9 سنوات، ثم قدمت أولى أغنياتها بالحفل أغنية، "حبيبي نساي".

فيما قدمت شيرين عبد الوهاب أغنيات "صبري قليل" و"مين اختار"، وغيرها من الأغنيات التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور الضخم لحفلها ضمن فعاليات الدورة الـ20.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق.

ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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