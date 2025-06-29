شكرا لقرائتكم خبر عن جمال ياقوت يقدم ورشة في الإخراج بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بالشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الدكتور جمال ياقوت ورشة مسرحية في الإخراج المسرحي ضمن الدورة 12 لعناصر العرض المسرحي، والذي يسبق مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، ويقام في المركز الثقافي لمدينة كلباء، وتنظمه إدارة المسرح بالشارقة برئاسة الفنان أحمد بو رحيمة، والتابعة لدائرة الثقافة، وتقام الورشة في الفترة من 17 حتى 26 أغسطس لهذا العام.

يذكر أن الدكتور جمال ياقوت حاصل على الدكتوراه في الإخراج والإنتاج المسرحي عام 2011، ويعمل رئيسًا لقسم الإخراج والوسائط المتعددة بالمعهد العالي لفنون الطفل – أكاديمية الفنون، وهو أستاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحي المساعد بقسم المسرح بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية – مصر، ومنتدبًا للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية – فرع الإسكندرية، والمعهد العالي للفنون الشعبية بالقاهرة، وقسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، وبكلية السينما والفنون الأدائية بجامعة بدر.

‎بدأ ممارساته المسرحية ممثلًا عام 1982، ثم تحول إلى الإخراج، وأخرج ما أكثر من ٧٠ عرضًا، وحصلت عروضه على الكثير من الجوائز منها حصول عرض «بيت الدمية» على ثلاث جوائز في الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المصري عام 2006، جائزة أفضل مخرج صاعد، وحصول عرض «القرد كثيف الشعر» على خمس جوائز في الدورة الرابعة من المهرجان القومي للمسرح المصري منها جائزة أفضل عرض وأفضل مخرج، كما حصل عرضه «القصة المزدوجة للدكتور بالمي» على سبع جوائز في مهرجان المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وجائزتين في الدورة السابعة من المهرجان القومي للمسرح المصري، بالإضافة لترشحه لثلاث جوائز أخرى، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عام 2014، وتولى منصب رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال دورتين متتاليتين هما 28، 29.

مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة أسس في سبتمبر 2012 بهدف اكتشاف وتطوير مهارات المواهب المسرحية وإبرازها وإثراء الساحة الثقافية في المنطقة الشرقية، وتسبقه سنوياً دورة عناصر العرض المسرحي التي تضم ثلاث ورش تقدم للمشاركين فيها المبادئ والأدوات الأساسية لصناعة وتشخيص العروض المسرحية.

