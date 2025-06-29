شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يحيى حفلاً غنائيًا في المغرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم حسين الجسمي، اليوم السبت، حفلاً غنائيًا في كازبلانكا بدولة المغرب، ويقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وحققت أغنية الفرق كبير للنجم الكبير حسين الجسمي المرتبة 97 في قائمة بيلبورد عربية أحد أشهر وأهم المواقع العربية التي تقوم برصد وتحليل عدد مرات الاستماع والتشغيل على كل المواقع المختصة بعالم الغناء.

وتعد المرة الأولى التى تستطيع أغنية إعلان التواجد فى قائمة هوت 100 من خلال أغنية الفرق كبير، والأغنية من كلمات منة القيعى وألحان هشام جمال وتوزيع مادى مكس وماستر بيشوى مجدى إنتاج وتنفيذ الإعلان شركة روزناما، وكان النجم حسين الجسمى قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "عايز تمشى" من كلمات محمد عاطف وألحان رامى جمال وتوزيع توما، وميكس وماستر هانى محروس ووتريات هانى فرحات.

حسين الجسمى يعد من أهم وأبرز المطربين العرب الذين يتمتعون بشعبية كبيرة فى الوطن العربى، حيث قدم الكثير من الأغانى الرومانسية التى تتسم بطابع مميز ولون خاص به، وكان جزءًا كبيرًا من أغنياته من نصيب مصر التى أحبها وعشقها وقرر أن يتغزل فيها وفى شعبها بأغنياته في الكثير من المناسبات العادية والوطنية، والتغنى فى جمالها وأصالة شعبها.