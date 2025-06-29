شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تحيى حفلا كامل العدد فى مهرجان موازين بالمغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيت المطربة ماجدة الرومي حفلا غنائيا ناجحا وكامل العدد ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ20، وقدمت ماجدة الرومي عددا كبيرا من أغنياتها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، منها: خدني حبيبي والتي تقول كلماتها، "خذني حبيبي ع الهنا ٳنسى اللي كان وابتدي خليني إخلق يا أنا منك وليّ اهتدي خذني حبيبي ع الهنا ٳنسى اللي كان وابتدي خليني اخلق يا أنا منك ولي اهتدي".

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق.

ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.

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