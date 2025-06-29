شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي ناعيا ضحايا حادث المنوفية: للفقيدات الرحمة ولذويهم خالص العزاء والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بالعزاء لضحايا قرية السنابسة، وذلك من خلال حساب نقابة المهن التمثيلية.

وكتب الحساب "عزاء واجب يتقدم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ومجلس النقابة نيابةً عن جموع فنانى مصر، بخالص العزاء لأهالى قرية السنابسة بمركز منوف بمحافظة المنوفية فى ضحايا حادث التصادم الذى حصد أرواح ١٩ زهرة من بنات مصر، للفقيدات الرحمة ولذويهم خالص العزاء والمواساة".

وكانت تمكنت مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من ضبط سائق السيارة النقل المتسبب فى الحادث، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ارتفعت حالات الوفيات فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية لـ19شخصا حتى الآن وذلك بعد وفاة 5 من المصابين من عمال اليومية.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، نتج عنه مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين من عمالة اليومية، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا، الباجور، أشمون، شبين الكوم.