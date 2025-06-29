شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تطرح "أجى بالدلع" ثالث أغنيات ألبوم "يا مشاعر" .. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح النجمة نوال الزغبي، أحدث أغنياتها بعنوان "أجي بالدلع"، غدًا الإثنين، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وهي ثالث أغنيات ألبوم نوال الزغبي الجديد "يا مشاعر".

وكانت نوال الزغبي قد طرحت مؤخرًا أغنيتين من ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "يا مشاعر"، وهي الأغنية التي تحمل اسم الألبوم أيضًا، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج رامي نبها، وهي من كلمات أحمد عصام، وألحان سامر، وتوزيع عمر صباغ.

أما الأغنية الثانية فهي "ماضي وفات"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح. وقد لاقى كلا العملين تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من حماس الجمهور لباقي أغنيات الألبوم.

وتستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي في لبنان يوم الجمعة 13 أغسطس المقبل، حيث تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها التي يعشقها جمهورها، في أجواء طربية مميزة، ضمن سلسلة حفلات صيف 2025 التي يحييها عدد من نجوم الغناء في مختلف البلدان.