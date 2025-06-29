شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" لـ سلمي أبو ضيف على يوتيوب.. 1 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة سلمى أبو ضيف طرح فيلمها القصير "إن شالله الدنيا تتهد" للمخرج كريم شعبان، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" يوم الثلاثاء 1 يوليو المقبل.

وكانت الفنانة سلمى أبو ضيف احتفلت بعرض خاص فيلمها القصير "إن شالله الدنيا تتهد"، بحضور صناعه وبعض الضيوف منهم، المخرج كريم شعبان، الممثل باهر النويهي، الناقد طارق الشناوي، والمؤلف وائل حمدي، الممثلة جيسيكا حسام والفنان صدقي صخر، وذلك داخل سينما زاوية بوسط البلد.

فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" مدته 20 دقيقة وهو مستوحى من قصة حقيقية حدثت لمخرج العمل بالفعل في أواخر عام 2021، حيث تدور قصته حول مواجهة منتجة فنية شابة تتعرض خسارة مهنية ضخمة، عندما يقرر بطل إعلانها الجديد الاعتذار عن استكمال التصوير نتيجة ظرف قهري، ويتعين عليها الاختيار بين مسئولية الوظيفة وأن تكون إنسانة، وتحاول إنقاذ تصوير الإعلان الذي يقترب من الانهيار.

فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" تأليف وائل حمدي اخراج كريم شعبان، ومن بطولة، سلمي أبو ضيف، عماد رشاد، أمير صلاح، عماد الطيب، مهندس الديكور مارك وجيه، مونتاج أحمد يسري، مدير التصوير بيشوي روزفلت، موسيقى تصويرية ماكسيمليوس.