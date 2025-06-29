شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون آشلي تتحدث عن حذف مشاهدها من فيلم F1 بطولة براد بيت قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

كسرت الممثلة سيمون آشلي صمتها بشأن فيلم فورمولا 1 بعد حذفها دورها من النسخة الأخيرة، ونشرت ممثلة Bridgerton عبر حسابها على انستجرام، منشورًا متحمسًا حول لقائها مع طاقم الفيلم الذي يقوم ببطولته براد بيت.

آشلي التى شاركت في بطولة الفيلم الجديد وتم حذف دورها من النسخة النهائية، كتبت: "كان من دواعي سروري أن أجتمع مجددًا مع فريق العمل والاحتفال.. فخرٌ عظيمٌ أن أرى الجميع يتألقون على الشاشة وعلى السجادة الحمراء، وأنا أرتدي فستاني الراقي الذي أسعدني بنفس القدر.. لقد عدتُ بصداقاتٍ وذكرياتٍ ستبقى خالدةً في ذاكرتي".

بدوره، تحدث مخرج الفيلم، جوزيف كوسينسكي، عن سبب عدم وجود سيمون آشلي في النسخة النهائية، بقوله: "يحدث هذا في كل فيلم، حيث يتعين عليك تصوير أكثر مما يمكنك استخدامه.. كان هناك قصتان أو ثلاث قصص لم تصل في النهاية إلى النسخة النهائية".

وبدأ عرض فيلم F1 في دور العرض السينمائية حول العالم ابتداء من يوم 27 يونيو الجاري، وكان النجم العالمي براد بيت، تحدث - في وقت سابق - عن فيلمه الرياضي الدرامي القادم "F1"، وقال إنه يعتقد أن سائقي "فورمولا 1" يواجهون ضغوطًا شديدة وانتقادات عامة أكثر من الممثلين.

وفى مقابلة أجريت معه مؤخرًا مع مجلة GQ، قارن نجم هوليوود بين المهنتين، قائلًا إنه "في حين أن كليهما قد يشعر بالعزلة، فإن مستوى التدقيق في السباقات يقع على مستوى آخر".