شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يكشف عن ألبومه الجديد بعنوان أنا بحبك أنت بمقطع موسيقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف النجم رامى صبرى عن صدور أول أغانى ألبومه الجديد في صيف 2025، حيث أكد أن اسم ألبومه الجديد أنا بحبك أنت، ونشر مقطع صغير من موسيقى الأغنية الأولى في الألبوم، والمقرر طرحه على جميع منصات الاجتماع خلال الفترة المقبلة.

رامي صبرى يتعاون مع فريق عمل يضم أسماء جديدة للشعراء والملحنين، بجانب عودته للتعامل مع الشاعر عمرو المصري، حيث وضع اللمسات الأخيرة للالبوم وسيطرحه فور الانتهاء من كافة التفاصيل.

رامى صبرى قدم مؤخراً أغنية "الحب عيبنا" ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025، والأغنية من كلمات النجم كريم فهمى أحد أبطال المسلسل وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلى، وحصدت الأغنية إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعى.