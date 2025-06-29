شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى وأحمد غزى ووليد فواز فى العرض الخاص لمملكة الحرير والان مع تفاصيل الخبر

حضر إلى العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير المقام حاليا داخل أحد مولات القاهرة، كل من: أحمد غزي، محمود البزاوي، وليد فواز، سارة بركة، الإعلامي يحيى حمزة وزوجته.

وكانت الفنانة أسماء أبو اليزيد وزوجها أول الحضور، وظهرت مرتدية فستانا ذا ألوان زاهية.

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

وتدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.



محمود البزاوي في العرض الخاص لمملكة الحرير



أحمد غزي في العرض الخاص لمملكة الحرير



أحمد غزي ووليد فواز في العرض الخاص لمملكة الحرير



جانب من العرض الخاص لمملكة الحرير



أسماء أبو اليزيد في العرض الخاص لمملكة الحرير