قدمت العريس لابنتها.. اللقطات الأولى من حفل زفاف ابنة الإعلامية مفيدة شيحة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 يونيو 2025 02:48 صباحاً - تحتفل الإعلامية مفيدة شيحة اليوم السبت 28 يونيو بزفاف ابنتها منة الشاطر، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مليئة بالفرح وحضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وقد حرصت مفيدة شيحة على التعبير عن سعادتها وتوثيق هذه اللحظة المميزة في حياتها وهي احتفالها بزواج ابنتها الوحيدة "منة"؛ وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

مفيدة شيحة قدمت العريس لابنتها منة

حيث شاركت الإعلامية مفيدة شيحة لقطة طريفة من حفل الزفاف، بنشر مقطع فيديو يوضح بدء الحفل بدخولها وهي ممسكة بيد العريس، وقامت بتقديمه لابنتها "منة"، وهي في حالة من الفرحة العارمة وتطلب من جميع الحضور التفاعل؛ ثم ظهرت مفيدة خلال الفيديو وهي متأثرة وتبكي لحظة دخول ابنتها القاعة، وعلقت على الفيديو قائلة: "زغرطولي".

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وقد بدت العروس "منة" كالأميرات في فستان زفاف أنيق، تميز بقصته المميزة بدون أكمام ومزود بذيل طويل، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع اعتماد مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، كما تألقت أم العروس الإعلامية مفيدة شيحة بفستان أنيق باللون الذهبي، تميز بقصة صدر مميزة على شكل قلب وذات أكمام منسدلة؛ ووضعت شالاً أنيقاً من الشيفون وبنفس لون الفستان حول رقبتها، واعتمدت مكياجاً ناعماً وجذاباً.

من جهتها شاركت صديقتها الإعلامية سهير جودة مجموعة من الصور من حفل الزفاف، جمعتها بـ مفيدة شيحة وعدد من الإعلاميات أبرزهن دعاء فاروق، رولا خرسا، دعاء عامر، وأخريات معربة عن سعادتها بهذه المناسبة.

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اطلعوا على فرحة عارمة ورقص مفيدة شيحة في عقد قران ابنتها: شاهدوا

مفيدة شيحة تحتفل بليلة حناء ابنتها

يذكر أن احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة منذ أيام بليلة حناء ابنتها منة، وذلك في حفل بسيط حضره عدد من العائلة والأصدقاء المقربين فقط، منهم صديقتا مفيدة شيحة بوسي شلبي ودعاء فاروق.

أقيم الحفل في منزل مفيدة شيحة بمدينة الشيخ زايد، وحرصت على تزيين المنزل بديكورات لامعة تناسب أجواء الاحتفال بالإضافة إلى صور مميزة جمعت مفيدة بابنتها كان من بينها صور جمعتهما من عقد القران الذي أقيم العام الماضي، وارتدت مفيدة وابنتها ملابس بيضاء تتناسب مع أجواء الحفل.

تم تداول عدد كبير من الصور الخاصة بالحفل عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا المختلفة، وأبدى محبو مفيدة شيحة سعادتهم بهذه المناسبة وتمنوا لابنتها حياة سعيدة وهادئة.

الاحتفال بعقد القران منذ عام

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة قد احتفلت منذ حوالي عام بعقد قران ابنتها "منة"، وذلك داخل مسجد محمد علي بالقلعة التاريخية بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الإعلام والأهل والأصدقاء.

وقد شاركت مفيدة شيحة من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، جمهورها ومحبيها فرحتها، من خلال عدد من الفيديوهات أثناء عقد القران، كما شاركت فيديو وهي ترقص معها على أنغام أغنية صباح "أمورتي الحلوة"، وعلقت على الفيديو قائلة: "حبيبة أمها حبيبتي وبنتي وأختي وصاحبتي وحياتي كلها".

وقد حرص عدد كبير من الإعلاميات على الحضور أبرزهن مريم أمين، رولا خرسا، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبد الحميد، دعاء صلاح، سهير شلبي، سهير جودة، كريم كوجك وآخرون.

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